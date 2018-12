Consiglio comunale Agrigento: la Lega più forte con Rita Monella

La Lega conquista sempre più forza in consiglio comunale ad Agrigento, grazie al passaggio di Rita Monella tra le fila del partito guidato dal vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Un innesto importante nell'ambito del percorso di crescita del Carroccio nella Valle dei Templi, quello di Monella, perché a lei sarà affidato il ruolo di capogruppo al Comune, affiancata da Nuccia Palermo.

“Oggi più che mai è necessario un cambiamento radicale delle vecchie logiche partitiche di corruttele e clientele - esordisce la neo capogruppo del Carroccio - e nel progetto politico del movimento di Matteo Salvini ho trovato la sintesi ottimale per contrastare questo sistema, tra le cause principali del disastro in cui oggi si ritrova la Sicilia. Il mio passaggio nella Lega rappresenta il completamento del mio percorso politico in coerenza con i miei valori di tutta una vita: fede, legalità e solidarietà. Metterò a disposizione la mia esperienza istituzionale - conclude Monella - verso tutti coloro che vorranno lavorare per questa entusiasmante battaglia di cambiamento”.

Il battesimo leghista di Rita Monella, docente e pedagogista, è arrivato a Roma alla presenza del senatore Stefano Candiani, sottosegretario al ministero dell’Interno e commissario della Lega in Sicilia, affiancato da Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali, e Massimiliano Rosselli, coordinatore del partito ad Agrigento e provincia.

“Si tratta di una persona che ha sempre operato in maniera incisiva sul territorio - dicono Gelarda e Rosselli - e siamo certi che valorizzerà al massimo, nel suo ruolo di capogruppo, l’attività della Lega in tutto il territorio agrigentino nel solco della rivoluzione del buon senso già avviata da Matteo Salvini in tutto lo Stivale".