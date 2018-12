S'inaugura oggi alle 16 la nuova sede della redazione agrigentina de La Sicilia

Cambiare sede non è una notizia da scrivere sul giornale. In fondo non si tratta che di un trasloco, un trasferimento da un luogo ad un altro. Per noi, invece, segna l’inizio di un nuovo percorso. Un cammino che vogliamo cominciare tutti insieme, condividendo un momento importante.

Per questo, oggi, alle 16, si terrà l’inaugurazione della nostra nuova sede, in via Gioeni, al secondo piano di quel palazzo che, in anni memorabili, ospitò la Standa. Alla cerimonia, presieduta dal cardinale Montenegro, interverranno le autorità cittadine e provinciali e i colleghi delle testate giornalistiche locali ma è nostro desiderio invitare i cittadini, coloro che ogni giorno svolgono l’attività più importante: abitare e vivere Agrigento.

Perché insieme con gli agrigentini, desideriamo continuare a raccontare la storia della nostra città.