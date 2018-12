Pallavolo serie C donne: settima vittoria consecutiva per la Natì

Settimo sigillo per la Natì Volley nel campionato di serie C femminile di pallavolo. Le canicattinesi si sono sbarazzati della pratica Us Palermo con un perentorio 3 a 0. Questi i parziali: 25-17 / 25-22 / 25-11.

Il duo Tomasella-Di Mario aveva chiesto alle leonesse una prestazione determinata e la risposta è stata assolutamente positiva. 3 punti pesanti quelli conquistati soprattutto in considerazione della battuta d’arresto del Sant’Agata caduto per 3-1 nell’inespugnabile roccaforte della Mauro Sport (ora al secondo posto in coabitazione con le messinesi).

Questo il sestetto scelto: Capitan Romeo alla regia con Patronaggio in diagonale. Schiacciatrici Marino T. e Curione, al centro Sangiorgi - La Mattina, libero Parisi.

Dopo un primo set abbastanza agevole, nel secondo si registra il ritorno delle avversarie che tentano di impensierire le leonesse lottando punto su punto. Sostenute da un pubblico galvanizzato, le padrone di casa riescono a resistere ai tentativi di Nuccio Colombo e compagne, aggiudicandosi il parziale. Tutto in discesa il terzo con la Natì assoluta padrona del campo.

+4 ed ostica trasferta alle porte nell’ultimo incontro del 2018. Sabato 15 infatti, la Natì Volley farà visita alla Nike San Cataldo, per un derby che si prospetta scoppiettante.