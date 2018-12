Lega con Salvini: anche Porto Empedocle ha il suo circolo

Sostenendo anche la nascita del circolo di Porto Empedocle il responsabile provinciale Massimiliano Rosselli, raggiunge un grande obbiettivo che è quello di aver superato il cinquanta per cento di circoli istituiti in tutta la provincia di Agrigento. Il presidente del circolo sarà Michelangelo Bruno Gallo, Vincenzo Falzone il Vice Presidente, Elide Patti sarà segretaria, il tesoriere Giovanni Matale e Mario Marullo il primo consigliere. Il circolo si pone come obiettivo di rappresentare e diffondere gli ideali e i valori della Lega all’interno del tessuto socio-economico-culturale della città promuovendo la partecipazione degli empedoclini alla vita politica cittadina e invitando alla partecipazione, attraverso iniziative concrete,tutti coloro vogliono abbracciare e sostenere il progetto di Matteo Salvini. I membri del circolo ringraziano anche Igor Gelarda (responsabile Enti Locali Lega Sicilia) Alessandro Pagano (vice presidente del gruppo parlamentare Lega alla camera dei deputati) ed al Sen. Stefano Candiani (sottosegretario agli interni e commissario per la Lega in Sicilia).