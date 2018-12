Incidente stradale: due sorelle sono rimaste ferite, una è grave

Due sorelle sono rimaste ferite, una delle quali in maniera grave, in un incidente stradale, che ha coinvolto un'autovettura e un mezzo a due ruote. E' successo, ieri mattina, lungo l'arteria provinciale, che dalla frazione agrigentina di Montaperto, porta in località Piano Gatta e in contrada "Borsellino". Le ragazze, una di 17 anni e l'altra di 13, entrambe di Agrigento, viaggiavano a bordo di una Honda 125. Avevano da poco lasciato casa per andare a scuola. Stavano percorrendo un lungo rettilineo a scendere. E' stato un attimo. All'improvviso si sono schiantate contro il posteriore di una Renault Captur, il cui conducente, un 49enne di Agrigento, ha frenato di colpo a causa del restringimento della carreggiata, per la presenza di alcune transenne apposte per delimitare un tombino sprofondato. Dopo l'impatto le due sorelle sono state sbalzate dal mezzo. Una è finita contro la macchina, l'altra è rovinata violentemente sull'asfalto. E' stato lo stesso automobilista coinvolto nel sinistro a prestare le prime cure del caso alle due minori. Tutti quanti si sono resi conto della gravità della situazione. Una delle ragazze, infatti, ha battuto con violenza la testa. Da quanto si è appreso non verserebbe in pericolo di vita.