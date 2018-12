Inaugurata nel pomeriggio la redazione agrigentina de La Sicilia

E' stata ufficialmente inaugurata nel pomeriggio di oggi la nuova sede agrigentina de "La Sicilia". Il trasferimento dagli uffici di via Battisti ai nuovi locali di via Gioeni, nell'ex Palazzo Standa, è avvenuto a fine settembre scorso, ma quella di ieri è stata l'occasione per "aprire" la sede alla città tutta. E' intervenuto il Cardinale Francesco Montenegro che, dopo avere sottolineato il valore della verità anche attraverso il lavoro giornalistico, ha benedetto i locali e ha donato un crocifisso. Il rapporto tra il territorio e La Sicilia è stato rimarcato dal sindaco Calogero Firetto. Presenti le massime autorità civili e militari della provincia. Con loro anche rappresentanti del mondo della scuola e del sindacato. A fare gli onori di casa il direttore Antonello Piraneo che ha voluto ringraziare gli intervenuti ribadendo che il quotidiano punta ancora forte su Agrigento e la sua provincia, anche in vista del 2020, anno in cui saranno celebrati i 2600 anni della fondazione della città di Akragas. Hanno poi preso la parola il nuovo coordinatore della sede, Dario Broccio, il suo predecessore Stelio Zaccaria e Franz La Paglia che a La Sicilia è rimasto per oltre trent'anni ed era presente, nel lontano 1968, quando si aprì l'ufficio di corrispondenza. Presenti anche Franco Bianca e Paolo Oliveri della PkSud, concessionaria per la raccolta pubblicitaria sul nostro quotidiano, nella versione cartacea e in quella online.