L'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento a corto di barelle

Al Pronto Soccorso non ci sono barelle? C’è quella dell’ambulanza, trattenuta nei vari reparti del San Giovanni di Dio per quasi 7 ore, impedendo al mezzo di soccorso di ripartire per i servizi nella zona di competenza. Una vicenda incredibile andata in scena ieri di buon mattino e protrattasi fino alle 15,30. Una donna anziana sentitasi male per motivi neurologici ha telefonato al 118. Dalla postazione di San Leone è subito partito un mezzo sul quale è stata tempestivamente caricata l’anziana, per trasportarla all’ospedale San Giovanni di Dio. Giunta al Pronto Soccorso la donna è stata immediatamente trattata dai medici e dal personale ausiliario, con un problema però grosso come una casa: senza barelle prontamente disponibili è stato subito ritenuto indifferibile utilizzare quella in dotazione all’ambulanza del 118. Il personale del mezzo di soccorso non ha creduto ai propri occhi e alle proprie orecchie quando ha preso atto di dovere rimanere in ospedale, ad attendere che la barella venisse restituita. Maggiori dettagli nella nostra edizione cartacea in edicola oggi 12 dicembre.