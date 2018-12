L'Akragas calcio lancia l'azionariato popolare per il rilancio del club

Lettera aperta del neopresidente dell'Akragas calcio, Totò Bottone, alla tifoseria biancazzurra.

"Siamo dei semplici tifosi come voi - scrive il numero uno del club di via Petrarca - e abbiamo un sogno, la stessa passione e l'amore per i colori biancoazzurri. Siamo orgogliosi della nostra storia e ci auguriamo che un giorno la nostra squadra possa tornare in alto. Agrigento è l'Akragas. In una città dormiente vogliamo andare controcorrente con una azione coraggiosa, unendo la nostra passione nel segno dell' Akragas. Uniamoci e prepariamoci a scrivere altre bellissime pagine di calcio biancoazzurro. Ma abbiamo bisogno dell'aiuto dei tifosi. Per chi volesse contribuire con un minimo contributo mensile (5€/mese minimo) può già farlo da tabacchini, app o Uffici Postali può farlo, da oggi, anche con ricarica su Postepay.

Il numero di carta Postepay da ricaricare è:

5333 1710 0861 3016 intestata a Gandolfo Girolamo

Causale: VOSTRO COGNOME e Erogazione libera asd olimpica Akragas

Codice fiscale: GND GLM 58 T 13 A089A

Per chi volesse effettuare un bonifico bancario:

Versamento di minimo euro 5,00 intestato a:

ASD OLIMPICA AKRAGAS

IBAN:

IT 15 G 07108 16600 000000003472

Causale: EROGAZIONE LIBERA