Al Distretto turistico incontro con Peppe Cumbo, fotografo creativo e designer

Terzo appuntamento con i talenti agrigentini che non hanno abbandonato la nostra terra, ma hanno scelto di arricchirla con la loro professionalità e il loro coraggio.

Venerdì 14 dicembre alle ore 17.30 nei locali del Distretto Turistico Valle dei Templi, al Viale della Vittoria 309, ad Agrigento, incontreremo Peppe Cumbo, fotografo creativo che con i suoi scatti ha portato nel mondo la bellezza made in Sicily. Con la sua creatività le immagini diventano una inesauribile fonte di creazione di collezioni di abiti, oggetti vari e forme artistiche che prendono vita dai suoi scatti sempre ben pensati con la testa e con il cuore. Un artista molto apprezzato per la capacità raffinata nella trasposizione della realtà circostante in aspetti cromatici di struggente bellezza. La sua arte fotografica si esprime spesso in un gioco di luci ed ombre che originano scenari di delicata plasticità.

L'iniziativa è promossa dall'associazione Epea- ente per l'educazione degli adulti.