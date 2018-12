Le arance ombelicate erano presenti nel XVII secolo nel Regno delle Due Sicilia

Ancora una scoperta storiografica del riberese Mimmo Macaluso, chirurgo di professione, ricercatore, storico e subacqueo per passione. Le arance ombelicate “Washington Navel”, di cui è ricca la produzione riberese, non vengono soltanto dal Brasile e dagli Usa, ma sono presenti nel Meridione d’Italia già nel XVII secolo.

“Le arance ombelicate non rappresenterebbero una mutazione avvenuta per la prima volta in Brasile – ha affermato Macaluso in un convegno scientifico a margine del “Riberella Winter Food Fest” - in un testo sacro per l’agrumicoltura, il gesuita Giovan Battista Ferrari già nel 1646 descrisse alcune varietà di arancia ombelicata, coltivate secondo l’autore del testo, nel Regno delle Sicilie; una pregevolissima incisione che correda il testo, raffigura una di queste arance ed in un altro disegno, si vede un carro sopra il quale una delle Esperidi porta questi frutti meravigliosi a Napoli”.