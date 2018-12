"Stop alle stragi sulle strade". Un calendario per ricordare Sofia Tedesco

La famiglia della sedicenne agrigentina deceduta a causa delle lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale, avvenuto nell'agosto scorso, senza che nessuno si sia fermato a prestare soccorso, ha realizzato un Calendario in ricordo di Sofia. Il calendario con il titolo significativo "Stop alle stragi sulle strade" è stato donato questa mattina dai familiari, al sindaco Lillo Firetto e verrà affisso nei locali pubblici della città per sensibilizzare i giovani sul problema delle stragi sulle strade.