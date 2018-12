La dancehall approda per la prima volta ad Agrigento

Per la prima volta ad Agrigento si terrà un workshop sulla dancehall, dedicato allo studio di questa cultura e danza proveniente dalla Giamaica. L'appuntamento è per domenica 16 dicembre, dalle 14 alle 16, nei locali della Fitness Land di via Madonna degli Angeli. Ma cos'è la dancehall? È una musica e un tipo di danza che viene dai Caraibi, in particolare, trova le sue origini in Giamaica. Si sviluppa negli anni '80 come evoluzione della musica reggae e, con il tempo se ne differenzia per molti aspetti (la musicalità, il ritmo, i tipi di testi cantati, le tematiche). Questa danza è strettamente legata a importanti aspetti culturali che verranno esplorati durante il percorso di studi. La classe sarà tenuta da La Frozzy (nella foto), Sicily Dancehall Queen 2016, e avrà una durata di due ore. Scoprirete le origini e gli aspetti culturali legati alla dancehall e muoverete i primi passi partendo dallo stile old skool male e female. Il livello è open, adatto a tutti. La dancehall non è solo una danza al femminile, ma è fatta di viversi stili.