Il Madison conquista Milano con i prodotti tipici della nostra terra

Un "Sant Ambroeus" (Sant'Ambrogio) particolare per il Madison di Realmonte. Si è conclusa una bellissima esperienza per la comitiva del ristorante realmontino. "Essere stati presenti ad uno straordinario evento come Artigiano in Fiera - si legge in una nota stampa - ed avere rappresentato con orgoglio la nostra terra attraverso i nostri prodotti che hanno suscitato tanto interesse tra i tantissimi visitatori presso il nostro Stand. Cosa dire? Torniamo in Sicilia ancora più carichi e desiderosi di fare sempre meglio".