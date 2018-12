Superenalotto sfiorato a Menfi: il fortunato con 5 porta a casa oltre 37mila euro

Jackpot solo sfiorato per due giocatori siciliani del SuperEnalotto, che nell’ultimo concorso centrano però il 5 e portano a casa 37mila euro ciascuno: le schedine vincenti sono state convalidate a Menfi (Agrigento, Tabacchi Safina in via Michelangelo 61) e Gela (Caltanissetta, Tabacchi Floridia in via Cortemaggiore 49 A). Il 6 adesso mette in palio 75,9 milioni di euro, quarto Jackpot in palio più alto al mondo e decimo nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata realizzata lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Sicilia, riferisce Agipronews, l’ultimo Jackpot è invece quello da 130 milioni di euro realizzato lo scorso 17 aprile a Caltanissetta.