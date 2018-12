Edizione 2018 “Pendolaria”, la linea Palermo-Agrigento tra le sei peggiori d’Italia

La tratta Agrigento-Palermo si conferma per il secondo anno una delle 10 peggiori in Italia. A ribadirlo è l’edizione 2018 del report “Pendolaria” realizzato da Legambiente e che, appunto, analizza la situazione del servizio su tratta ferrata offerto in Italia, fatto, dicono, di numerosi disservizi e di investimenti non realizzati ancorché le risorse sarebbero disponibili.

