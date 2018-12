Consolidamento del colle di San Gerlando, aggiudicazione del progetto la prossima settimana

Progettazione degli interventi di consolidamento del colle di San Gerlando, dopo tanto silenzio è il turno, forse, delle buone notizie. Il bando, pubblicato a marzo, potrebbe adesso arrivare alla fase dell’aggiudicazione definitiva. Il prossimo 17 dicembre, infatti, dovrebbe riunirsi la commissione giudicante che ha lavorato per vagliare le 6 offerte giunte e individuare chi dovrà occuparsi di un complesso (e costoso, per la Regione) progetto di consolidamento non solo della cattedrale ma di tutto il fronte roccioso. Maggiori dettagli sulla nostra versione cartacea in edicola oggi 13 dicembre.