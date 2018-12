Raddoppio 640 e nuova 189 a rischio, Savarino convoca Cmc e Anas in 4a commissione Ars

“Sia sulla Agrigento/Palermo che sulla 640 ad eseguire i lavori con gravi ritardi è la CmC di Ravenna in Ati, oggi in palese difficoltà economica chiede altro tempo, tempo che gli agrigentini e le imprese del territorio non sono più disposte a dare, e neanche io”. A parlare è la parlamentare regionale Giusi Savarino, presidente della commissione Ambiente e Trasporti all’Ars. Al centro della sua nota le recenti vicende che stanno riguardano la società che gestisce, in questa fase nella parte nissena, i lavori di raddoppio della Statale 640 ma anche la manutenzione straordinaria della Statale 189 nel tratto palermitano. Interventi, tutti, oggi a rischio per i problemi economici e societari dell’azienda.