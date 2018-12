Sgarbi dipinge 4 mattonelle per l'Accademia di Belle Arti Michelangelo

Il critico e storico dell’arte Sen. Vittorio Sgarbi si è cimentato, per la prima volta, a dipingere ed in particolare alla decorazione di quattro piastrelle in ceramica, presso l’Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento. Dopo la cottura a mille gradi, le quattro piastrelle faranno parte del patrimonio artistico dell’Accademia.

Il critico d'arte è stato due giorni ad Agrigento per presentare il suo ultimo libro dal titolo "Novecento". Centinaia e centinaia di persone sono intervenute ed è stato, inoltre, un successo la presentazione del volume a favore dei ragazzi dell'Accademia diretta da Alfredo Prado.