Kore onlus presenta “Benessere e gusto binomio imprescindibile”

L’associazione Kore onlus sempre a fianco di chi lotta contro il cancro.

Questa volta, con il laboratorio di cucina “Benessere e gusto binomio imprescindibile”, in programma sabato prossimo, alle 10;30, a Casa Sanfilippo.

All’incontro, gratuito, centrato sull’educazione alimentare e culinaria, parteciperanno Liliana Buscarino, presidente dell’associazione Kore onlus e lo staff dell’Associazione; Giuseppe Parello, direttore del Parco della Valle dei Templi; Dario Incorvaia e Matteo Pillitteri, biologi nutrizionisti; lo chef Salvatore Gambuzza che spiegherà quali “trucchi” adottare in cucina per rendere i piatti più sani e mettere l’organismo in condizione di assorbirne tutte le proprietà nutritive, offrendo ai partecipanti dimostrazioni pratiche e non solo teoriche.

Al Laboratorio, aperto ai pazienti oncologici e ai loro familiari, possono partecipare i cittadini perché, si sa, lo stile di vita corretto comincia da una sana alimentazione.