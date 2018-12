Il presepe vivente all'interno della miniera Italkali a Realmonte

ll Presepe Vivente dell'Istituto comprensivo “Garibaldi” di Realmonte, nella miniera Italkali. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’Italkali, la parrocchia San Domenico e l’associazione Acuarinto. Un vero e proprio spettacolo in una cornice che non ha eguali. La cattedrale di sale, si trova a meno 100 metri sotto la superficie ed a 30 metri sotto il livello del mare. Infatti, accedendo tramite bus navetta e percorrendo gallerie e cunicoli di vari livelli, scavati dai minatori stessi, è possibile ammirare quello che è un tesoro unico al mondo sia per la sua ubicazione che per le sue caratteristiche. Ci riferiamo alla Cattedrale di Sale, struttura ricavata dagli stessi minatori scolpendo direttamente la roccia salina. Presenti tutti i personaggi del presepe.