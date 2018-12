Associazione Giubbe d'Italia: “Natale con gli ultimi” con lo slogan “Ridere per vivere”

L'Organizzazione Nazionale Volontari Giubbe d’Italia “ONVGI” coordinamento provinciale di Agrigento ha organizzato per le prossime feste Natalizie la manifestazione “Natale con gli ultimi” con lo slogan “Ridere per vivere” negli ospedali di Agrigento e Canicattì, e in alcune strutture per anziani della provincia di Agrigento. Un'iniziativa fatta di semplici doni e gesti che però riescono a portare un pò di allegria a grandi e piccini, uno dei principi dei volontari ONVGI è prendersi cura degli altri. Alla manifestazione, aderisce anche dell’Associazione Europea Operatori di Polizia “AEOP” sezione di Porto Empedocle, questo progetto contribuisce a sostenere la solidarietà e alla promozione del benessere delle persone, risultando al contempo particolarmente gradito ai pazienti e al personale delle strutture di cura e di assistenza.

Numerose le iniziative previste nei giorni dal 18.dic al 20.dic, i volontari ONVGI e AEOP sezione di Porto Empedocle saranno presenti: Giorno 18 dicembre: dalle 9.30 alle 11.30 si recheranno presso una nota struttura di cura di Agrigento. Dalle 12 alle 13 si recheranno l’Ospedale di Agrigento presso il reparto di Psichiatria. Dalle 17 alle 20 si recheranno l’Ospedale di Canicatti presso il reparto di Pediatria e Psichiatria.

Giorno 19 dicembre: dalle 9.30 alle 11 si recheranno presso una nota struttura di cura di Santa Elisabetta. Dalle 11.30 alle 12.30 si recheranno presso una nota struttura di cura di Raffadali. Dalle 17 alle 19.30 si recheranno presso una nota struttura di cura di Cattolica Eraclea.

Giorno 20 dicembre : dalle 10.30 alle 12 si recheranno presso una nota struttura di cura di Palma di Montechiaro.

Verranno distribuiti : Panettoni, Immaginette Sacre, Caramelle, Cioccolatini, vari doni, Block Notes con penne. Si fa presente che tutto il materiale che verrà donato è stato acquistato con il contributo del volontari, per tutte le iniziative sarà presente Babbo Natale e alcuni volontari con strumenti musicali per allietare e portare un pò di aria natalizia.