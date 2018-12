Il sindaco Lillo Firetto ha incontrato lo staff dell'Akragas

Il sindaco Lillo Firetto e l'assessore comunale allo sport, Nino Amato, hanno ricevuto questa mattina in Comune la dirigenza della nuova società calcistica Olimpica Akragas presenti vecchi e nuovi dirigenti e l'allenatore Giovanni Falsone. Nel corso dell'incontro, per il tradizionale scambio di auguri, la società ha prospettato le problematiche inerenti la gestione dello Stadio Esseneto incontrando la fattiva collaborazione del sindaco e dell'Amministrazione. Domenica prossima il sindaco Lillo Firetto tra l'altro sarà negli spogliatoi, prima della partita dell'Olimpica Akragas contro la Gattopardo, per salutare e incoraggiare i giocatori.