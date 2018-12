Qualcuno si è introdotto all'interno degli uffici anagrafe del palazzo municipale di Sciacca

Indagini dei carabinieri per fare luce sull'intrusione avvenuta probabilmente nella notte all'interno degli uffici anagrafe del palazzo municipale di Sciacca, nella centralissima via Roma. Allo stato attuale non mancherebbe documentazione, forse i ladri cercavano denaro che però l'ufficio non conserva nei cassetti. L'atrio superiore del palazzo municipale in questi giorni nelle ore serali rimane aperto per permettere alla cittadinanza di assistere alle manifestazioni natalizie che si svolgono ina alcune sale della struttura municipale o di visitare il presepe che è stato allestito nell'atrio dello stesso edificio.