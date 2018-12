Luminarie natalizie in centro città richieste al Parco archeologiche già a settembre

Le luminarie del centro città potrebbero arrivare nei prossimi giorni, forse già martedì o mercoledì, dopo che il Parco archeologico avrà aperto le buste delle offerte pervenute ieri mattina e individuato la ditta che dovrà farsi carico degli interventi di installazione.

Però c’è un però. Perché mentre infuria la bufera sull’assenza di decorazioni in città e soprattutto nel “salotto cittadino”, con l’opinione pubblica che si sta scagliando più o meno intensamente nei confronti del primo cittadino e la sua amministrazione, sono i retroscena a rendere la cosa più interessante. Pare che, infatti, il municipio abbia chiesto al Parco di intervenire in sostituzione per addobbare il centro città già a settembre, ovvero con un margine di anticipo bastevole, come evidente, a progettare il tutto senza “strappi”. Continua sulla nostra versione cartacea in edicola oggi 15 dicembre.