Sussidio natalizio per 32 nuclei familiari in crisi economica

Sarà un Natale meno complicato per trentadue famiglie licatesi meno abbienti. Tanti sono infatti i sussidi straordinari concessi dal Comune in vista della più importante festività dell’anno. La conferma arriva per mezzo di due determine dirigenziali del dipartimento Servizi sociali pubblicate all’albo pretorio del Comune. La prima relativa ad un impegno di spesa da 4.200 euro per la concessione di un sussidio straordinario da 150 euro a ventotto soggetti. La seconda è invece relativa ad un impegno di spesa di 600 euro per la concessione di altri quattro sussidi. Le trentadue istanze esitate favorevolmente sono quelle maggiormente disagiate tra le decine di richieste di contributo straordinario arrivate al Comune. Malgrado le casse comunali siano da tempo in rosso fisso, anche quest’anno l’Ente è riuscito, raschiando il fondo del barile, a garantire un minimo in termini di assistenzialismo.