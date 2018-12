Volley B2 donne: la Seap Aragona non dà scampo all'Ard Palermo

Ancora una grande vittoria per la Seap Aragona. Questa volta le ragazze di mister Eliseo battono l'Ard Palermo a domicilio, sul parquet del palasport di Termini Imerese, per tre set a uno.

Le ragazze cedono solo nel primo, combattutissimo set, per 26 a 24 ma si riscattano subito nel secondo lasciando appena undici punti alle avversarie. Nuovo combattuto set nel terzo parziale vinto 24-26, poi chiusura match nel quarto per 20-25. Ecco ad ogni modo ecco i parziali nel dettaglio:

26-24; 11-25; 24-26; 20-25

Ora settimana di solidarietà in giro per la città, vacanze e ritorno in campo il 5 gennaio contro Catania al Pala Nicosia.