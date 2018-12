Sabrina Scozzari ha vinto il concorso canoro "Ora canto io" ideato da Piero Vella

Ha vinto con pieno merito Sabrina Scozzari, l'evento organizzato al Boowling dell'Efebo della zona industriale di Agrigento, denominato "Ora canto io" (canto in karaoke eseguito su basi), ideato da Piero Vella. Al concorso si sono presentati decine e decine di concorrenti che prima di salire sul palco nella serata ufficiale, sono stati sottoposti a dei provini nei giorni precedenti. Secondo posto per Angela Incardona, terza Giorgia Nicotra. Quarta classificata Annamaria Messina, quinta Miriam Sirone. In giuria il direttore d'orchestra Roberto Saccà, la professoressa Laura Sgarito, il tenore Antonio Provenzani, il consulente musicale Salvatore Vella, la docente Consuelo Battaglia, il consulente musicale Calogero Giglia e l'istruttore coreografo Michele Pitruzzella.