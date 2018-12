Triangolare di calcio a sei per solidarietà il 23 dicembre

"Insieme a sostegno dei ragazzi dell'Anffas". Per questa nobile finalità di solidarietà il 23 dicembre alle ore 10.00, allo Sport Village, scenderanno in campo le formazioni di calcetto dello Juve Club Favara Bianconera, dell' Inter Club "Moratti" di Favara e del Milan Club "Gattuso e Maldini " di Agrigento.

Il triangolare di solidarietà di calcio a 6, organizzato dai club di tifosi delle tre maggiori squadre calcistiche italiane, servirà a fornire materiale sportivo all'associazione Anffas che ha sede in via Berlinguer a Favara. L'ingresso al pubblico sarà con libera donazione e al termine della manifestazione, a cui assisteranno anche i ragazzi dell' Anffas, saranno sorteggiati 3 palloni ufficiali di calcio di Lega Serie A.

Oggi, alle ore 11.00, presso la sede del club Favara Bianconera, sito in viale Aldo Moro, i responsabili dei tre club presenteranno alla stampa l'importante iniziativa solidale che lancia anche un segnale di tifo sano e di rispetto reciproco tra tre tifoserie storicamente in forte competizione.