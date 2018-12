La Camera di Commercio di Agrigento organizza l'evento "La Banda Ultra Larga, per l’economia digitale: opportunità per le imprese", che avrà luogo il 18 Dicembre dalle ore 09:30 nel salone delle Conferenze. L'evento sarà l'occasione per fare il punto della situazione nel territorio Agrigentino in tema di connettività a Banda Ultra Larga (BUL), in relazione al Piano strategico nazionale, ponendo particolare attenzione all'importante ruolo del sistema camerale e dei Comuni nella diffusione della BUL.

Con il progetto Ultranet “Banda ultralarga, Italia ultramoderna”, coordinato da Unioncamere e approvato dal Ministero Sviluppo Economico , il sistema camerale ha l'obiettivo di favorire la conoscenza e la diffusione della BUL come strumento di sviluppo territoriale, attraverso iniziative rivolte a tutto il territorio. In questo modo, il sistema camerale intende contribuire alla riduzione del ritardo digitale accumulato dal nostro Paese, quart’ultimo nella classifica dei 28 Stati dell’Unione europea secondo il Digital Economy and Society Index 2017. Il progetto è realizzato dalle Camere di Commercio italiane con i Fondi Fsc 2014-2020.