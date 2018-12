Novità positive per i titolari di pensione tedesca a partire da gennaio 2019

A partire dal 1°gennaio 2019 i titolari di pensione tedesca, che abbiano avuto figli nati prima del 1992, avranno diritto ad un aumento dell'importo di pensione per il periodo dell’educazione dei figli, con un ricalcolo di ulteriori sei mesi di contribuzione per ogni figlio. Ciò significa che, per ogni figlio nato prima del 1992, la pensione avrà un aumento di 16 euro lordi al mese.

Chi è già pensionato al 31/12/2018, per la richiesta di tale beneficio, può recarsi presso le sedi Ital-Uil.

Per chi non è ancora pensionato al 31/12/2018: se gli assistiti non sono ancora in pensione ma avevano già avviato la procedura per la verifica della posizione assicurativa, l'ente previdenziale tedesco provvederà in automatico a controllare tutte queste posizione aggiornando i dati per i figli nati prima del 1992. Tali soggetto riceveranno un nuovo estratto contributivo. Se gli assistiti non sono ancora in pensione e non hanno ancora fatto la verifica della posizione assicurativa e non hanno fatto riconoscere i periodi per l'educazione dei figli, se hanno compiuto i 45 anni di età, possono farne richiesta.

Per tutti coloro abbiano bisogno di ulteriori informazioni e assistenza possono avvalersi degli Operatori Ital-Uil dislocati in tutta la provincia di Agrigento che sapranno indirizzare l’utente per ottenere i benefici normativi.