Operazione "Montagna": l'ex sindaco di San Biagio Platani a giudizio

L’ex sindaco Santo Sabella è stato rinviato a giudizio, insieme ad altre cinque persone nell’ambito del processo antimafia “Montagna”. La prima udienza si terrà il prossimo 18 febbraio dinanzi al primo collegio del Tribunale di Agrigento, presieduto dal giudice Alfonso Malato. Con Sabella sono stati rinviati a giudizio anche Domenico Lombardo, Salvatore Montalbano, Calogero Principato, Giuseppe Scavetto e Antonio Scorsone. Lo ha deciso ieri il Gup del Tribunale di Palermo dopo la corsa al processo breve per ottenere uno sconto per una eventuale condanna avvenuto nella precedente udienza. Sono infatti 52 infatti gli imputati su 58 ad avere chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato: soltanto in sei, fra cui l'ex sindaco di San Biagio Platani Santo Sabella, accusato di avere stretto un patto elettorale con il boss del paese Giuseppe Nugara, hanno deciso il rito ordinario. Maggiori dettagli nella nostra edizione cartacea domani 18 dicembre in edicola.