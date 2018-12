Protocollo d'intesa tra l'Accademia Belle Arti Michelangelo-Val d'Akragas

Domani, mercoledì 19 dicembre 2018, alle ore 16.30, presso l’Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento, in Via Bac Bac n. 7, sarà firmato un “protocollo d’intesa” tra la stessa Accademia e lo storico Gruppo Folkloristico Val d’Akragas, per una fattiva collaborazione in attività artistico-culturali che interessano lo spettacolo, la storia e le tradizioni agrigentine nel mondo.

Il protocollo sarà firmato tra Alfredo Prado e Lello Casesa, rappresentanti dei due Enti, alla presenza dei giornalisti e delle emittenti televisive, ai quali, in occasione delle festività natalizie, verrà fatto dono di una litografia del Maestro Filippo Scimeca, artista di fama mondiale e docente emerito dell’Accademia milanese di Brera.