Nella provincia di Agrigento sarà un Natale meno austero

In Sicilia si stima per dicembre una spesa delle famiglie in prodotti alimentari e bevande di 1.055 milioni di euro, più alta di 175 milioni rispetto al consumo medio mensile. In Italia, tra le famiglie che spendono di più per prodotti alimentari e bevande nel mese di dicembre ci sono anche quelle siciliane (7^ nel ranking nazionale). In provincia di Agrigento prevista una spesa di 89 milioni di euro (+15 mln rispetto al consumo mensile). Gli ultimi dati disponibili relativi ai primi 6 mesi del 2018 indicano che l’export di prodotti alimentari e bevande rappresenta il 2,1% delle esportazioni delle eccellenze del food made in Italy e cresce del 12,8% su base annua (+7,6 punti percentuali rispetto alla dinamica dell'export di alimentari e bevande rilevata lo scorso anno del +5,2%). I dati sono stati forniti da Confartigianato regionale.