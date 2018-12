Ritrovato dopo 12 giorni il giovane agrigentino Salvo Aleo

Dopo 12 giorni angoscianti, la notizia più bella: l'agrigentino Salvo Aleo è stato ritrovato in Francia. Sta bene e, a breve potrà riabbracciare la mamma e i suoi familiari ed amici. Del giovane non si avevano più notizie dallo scorso sei dicembre, si trovava a Londra ma senza una fissa dimora. Sul perché il giovane si trovi in Francia, al momento, non si sa, ma la cosa più importante è che sta bene. Sembra che dopo gli appelli della mamma Giusy e di altre persone vicine alla famiglia, qualcuno lo abbia notato ed ha informato le forze dell'ordine. Ma soltanto lui potrà svelare tutti i retroscena di una vicenda che ha tenuto con il fiato in sospeso l'intera città.