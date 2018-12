Lions Club Agrigento: Festa degli auguri all'insegna della solidarietà

Sabato 15 dicembre, presso l’Hotel della Valle di Agrigento, si è svolta in un clima di amicizia e cordialità la tradizionale Festa degli auguri del Lions e del Leo Club Agrigento Host. La serata alla quale hanno partecipato numerosi soci, è stata impreziosita con l’ammissione al Lions club di una nuova socia Barbara Capucci, insegnante, attrice, cantante e Direttrice dell’Accademia delle belle arti Eleonora D’Aragona”, segnando così un trend di crescita del club.

Protagonista della conviviale la solidarietà, con diversi momenti dedicati e gesti concreti del servire per soddisfare i bisogni umanitari delle comunità. Particolare risalto è stato dato dal Presidente del Lions Club Sebastiano Milazzo, al Service distrettuale che prevede la donazione di libri, cancelleria e giochi per giovani adolescenti a strutture territoriali che si occupano di disagio minorile, iniziativa che si avvia alla conclusione con la consegna alla Caritas Diocesana di Agrigento dei beni raccolti. Durante l’incontro è avvenuta l’estrazione della lotteria di beneficenza che ha raccolto fondi tra i soci, da destinare all’acquisto di alimenti che verranno donati alle Suore della Comunità missionaria Porte Aperte, per i bisogni della Mensa della solidarietà.

E ancora in tema di solidarietà, i soci hanno acquistato i calendari per sostenere le iniziative benefiche della Nyumba Yetu, associazione ONLUS che ha sede ad Agrigento ed agisce in Tanzania.

Di particolare interesse la raccolta fondi, attraverso la vendita di numerosi pandorini curata dai soci Leo per il progetto nazionale School4U, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza scolastica dei bambini, attraverso la donazione di kit personalizzati di materiale didattico, ludico-artistico, sportivo o informatico.

Molto apprezzato e applaudito dai presenti il Quartetto Folk, gruppo composto dagli agrigentini Gerlando Barbadoro, Antonio Cannella, Ciccio Carnabuci e Dario Mantese che, invitati dai soci Leo, hanno allietato la serata con le tradizionali canzoni di Natale.

Il Presidente del Lions Club Agrigento Host Sebastiano Milazzo, con un brindisi al termine della cena ha formulato gli auguri per le prossime festività.