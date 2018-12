S. Margherita Belice: "Da simbolo di abbandono a luogo di rinascita"

Per oltre cinquant'anni a Santa Margherita di Belìce sorgeva un palazzo. Uno scheletro in cemento sopravvissuto al terremoto del 1968. Una struttura fatiscente che deturpava la bellezza del paesaggio. Nel mese di ottobre 2018 è stato abbattuto, per volontà dell'Amministrazione Comunale e grazie al sostegno della protezione civile regionale, restituendo a Piazza Matteotti e a Palazzo Filangeri di Cutó l'antico splendore. Venerdì 21 dicembre alle ore 11.00 si terrà una passeggiata nella “Piazza Liberata”. Alla presenza del Prefetto e di diverse autorità Istituzionali da Piazza Matteotti ci si sposterà a piedi verso l'ex Palazzo Lombardo per riscoprire l’antico splendore dei luoghi d’infanzia di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.