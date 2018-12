Mythos Opera Festival: avvio con intrattenimento in via Atenea

Con gli artisti de “Il Circo e la strada” ha preso il via ufficialmente ieri sera l’evento “Mythos Opera Festival Agrigento Catania e Taormina per le vie del mito”.

Acrobazie e giocolerie hanno incantato tutti i presenti della via Atenea che si sono intrattenuti ad assistere ad uno spettacolo affascinante. Anche i più piccini sono stati coinvolti a realizzare insieme ai maestri francesi dei giochi di magia vivendo un momento speciale.

Complice anche una bella serata, il salotto della città si è riempito di spettatori che hanno assistito con grande entusiasmo a tutto lo spettacolo.

I giochi de “Il Circo e la strada” ritorneranno questa sera alle 18 in via Atenea e domani sera alle 20:30 al Palacongressi in occasione dello spettacolo di Nino Frassica e Nino Montalto.

Venerdì 21 dicembre, alle 20:30, il grande concerto di Natale diretto dal maestro Alberto Veronesi.

Il festival è organizzato dalla Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo e Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana con il Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento e il Parco Naxos –Taormina.