La novena dei contadini al Giardino della Kolymbetra

Per il periodo del Natale, dal 24 dicembre al 6 gennaio 2019, dalle ore 10 alle 14, il FAI propone una visita al Giardino della Kolymbethra, Bene del FAI nella splendida Valle dei Templi di Agrigento, nell’area del Tempio dei Dioscuri. In questo raro gioiello archeologico e paesaggistico, sarà possibile ammirare il presepe contadino realizzato con gli agrumi tipici della Sicilia, secondo la tradizione locale. Immersi nel Giardino della Kolymbethra, un angolo di paradiso dove agrumi, mandorli e olivi secolari fioriscono generosi da una terra celebre per la sua fertilità, gli ospiti potranno ascoltare un gruppo di musicisti che intona le antiche e festose novene natalizie. Un’occasione per conoscere costumi e usanze del popolo siciliano.

