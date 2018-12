Cammarata: picchia la madre e il padre, arrestato dai carabinieri

Alcune chiamate al centralino del 112 sono servite a fermare un ragazzo che, ha perso letteralmente la testa e, dopo un furioso litigio, ha aggredito e picchiato quelli, che lo hanno messo al mondo, probabilmente perché i genitori si sarebbero rifiutati di consegnargli dei soldi. Dopo il tempestivo e provvidenziale intervento dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cammarata, il figlio manesco è stato bloccato. Il gesto di violenza gli è costato l'arresto. Le manette ai polsi sono scattate per un 24enne, disoccupato, di Cammarata. Si sarebbe reso responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. Maggiori dettagli nella nostra edizione cartacea in edicola oggi 20 dicembre.