Ribera, artista locale realizza presepe in tufo che ha conquistato tutti

Un particolare presepe realizzato da Alberto Ciagola, 32 anni di Ribera, sposato e padre di due figli, ha conquistato tutti. L'opera è stata realizzata all'interno dell'oratorio San Filippo Neri dove l'uomo nel tempo libero svolge il ruolo di coordinatore ed educatore con i giovani che imparano l'arte della pittura e della scultura. La Natività è stata realizzata tutta in concio di tufo. E' stata ricostruita in parte la città di Ribera e la Valle dei templi di Agrigento. I visitatori si moltiplicano, giorno dopo giorno, per ammirare uno dei presepi più belli della provincia agrigentina.