Un albero di Natale realizzato con pale di fico d'india e arance

In questo periodo di festività, ci si sbizzarrisce a realizzare Alberi di Natale e presepi inediti. Ormai questa usanza è diventata una moda. Ma immaginatevi sullo sfondo la necropoli romana e un Albero di Natale realizzato tutto con le pale del fico d'india e come palline tante arance. E' questa l'idea che ha messo a punto e realizzata dall'imprenditore agrigentino Nobile, titolare del Ristorante Skenè di contrada Burraitotto. Un Albero di Natale così particolare che ha catturato l'attenzione di moltissime persone che con la scusa di andare a visitare la necropoli, si ferma ad osservare il lavoro di Nobile. C'è voluto anche un bel po' di tempo per allestirlo, anche perché c'è tutta una serie di operazioni per consentire alle arance di fare la "parte" della palline che da sempre addobbano gli alberi e il Natale.