Guai in vista per l'empedoclina Elena Georgeta Fragapane

«Ti tagliu a testa, prima ti ammazzo, e poi t'abbruscio a machina, t'ammazzu». Così avrebbe urlato a un empedoclino, Elena Georgeta Fragapane, trentottenne, di origini romene, ma residente a Porto Empedocle, figlia adottiva di Lucrezia Pagliari, la gioielliera di Porto Empedocle, deceduta a settant'anni nel giugno di due anni fa. Quindi la stessa avrebbe lanciato all'indirizzo dell'uomo un oggetto contundente di ferro di circa mezzo metro, urlandogli «chistu era per te». Adesso la Procura della Repubblica di Agrigento, a distanza di poco più di un anno dalla vicenda, ha fatto notificare alla donna l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. L'indagata è accusata di minaccia aggravata, nonchè di avere portato fuori dalla propria abitazione la spranga in ferro, il cui porto, per le circostanze di tempo e luogo, appariva ingiustificato