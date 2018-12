De Sica e Boldi tornano insieme: ad Agrigento ottimo il debutto

Subito un gran successo per la prima ad Agrigento per "Amici come prima", il cinepanettone firmato De Sica-Boldi che sono tornati insieme a distanza di 13 anni. C'era una certa curiosità per vedere nuovamente in coppia i due mattatori dei film dei Natali degli anni Ottanta, Novanta e primi del 2000. L'esame è stato superato a pieni voti ad Agrigento. Al cinema Astor, dove è proiettato, c'è stata una buona affluenza e, con le festività ormai vicine, c'è da scommettere che i numeri saranno importanti.