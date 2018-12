Sabato 22 dicembre 2018 per Cammarata Gemini sarà un’intera giornata dedicata alla bellezza dei luoghi. La manifestazione è organizzata da SiciliAntica sezione di Castronovo – Cammarata - San Giovanni Gemini, patrocinata dai Comuni di Cammarata e di San Giovanni Gemini, dal Corso di Laurea in Ingegneria edile – Architettura dell’Università di Palermo.

L’iniziativa prevede alcuni eventi itinerari di bellezza in programma nella mattinata e comprendenti la visita del Memoriale dei Defunti nel cimitero di San Giovanni, della Cona marmorea di Andrea Mancino nella chiesa Madre di Cammarata, della restaurata Chiesa di San Biagio. Il pomeriggio è dedicato inizialmente alla visita delle opere del pittore Giovanni Philippone nelle chiese del Carmine e di Santa Lucia, con una presentati dall’arch. Salvatore Filippone. Alle ore 17:30 al Palafiere, in margine alla esposizione antologica su Philippone, è prevista la conferenza "La bellezza necessaria" a cui saranno parteciperanno:Carmelo Panepinto e Vincenzo Giambrone, Sindaci di San Giovanni G. e Cammarata; Antonino Margagliotta, Coordinatore del CdS in Ingegneria edile – Architettura; don Salvatore Traina, Rettore della chiesa di Santa Lucia; Fulvia Scaduto e Gianfranco Tuzzolino, professori dell’Università di Palermo. Parteciperanno, inoltre, i giovani studiosi: Paolo De Marco, Universitat Politécnica de Valencia; Flavio Di Dia, Ingegnere; Luigi Failla, Laboratoire Villes Transports Territoires Paris Est; Gianni Geraci, Cultore Università di Palermo; Luigi Savio Margagliotta, Università di Roma “La Sapienza”; Marco Trovato, Cultore Università di Palermo; Francesco Scrudato, Architetto; Antonino D. Siragusa, Ingegnere-Architetto; Pierluigi Turco, ARB MArch. Sustainable Environmental Design.



Tutti sono invitati a partecipare a tutti gli eventi.



Nino Margagliotta

Presidente di SiciliAntica, sez. Castronovo - Cammarata - San Giovanni Gemini