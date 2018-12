Favara, esplode bombola del gas villetta sventrata. Danni ingenti

Una esplosione provocata da una mano criminale, o magari causata da una fuga di gas? È questo l’interrogativo inquietante sul quale stanno lavorando i carabinieri, dopo la deflagrazione, avvenuta l'altra sera, che ha sventrato una villetta, in contrada "Pioppo", a ridosso dell'abitato di Favara. Serviranno ulteriori rilievi e indagini per chiarire i contorni della vicenda. La residenza, dislocata su un unico livello, era disabitata. Il proprietario, un pensionato favarese di 77 anni, e i suoi familiari, la utilizzavano solo per il periodo estivo, e occasionalmente durante l’anno. Persone stimate e perbene dicono in paese. A causa della fortissima deflagrazione i danni sono stati consistenti. Maggiori dettagli sulla nostra versione cartacea in edicola oggi 22 dicembre.