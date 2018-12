"Comitini città potrà avere un ruolo centrale nello sviluppo turistico, imprenditoriale e architettonico"

“La consapevolezza di essere città è un punto di partenza per dare a questo territorio un ruolo di centralità sia sotto l’aspetto turistico culturale che sotto l’aspetto imprenditoriale ed architettonico". Lo sostiene la consigliera comunale comitinese del Movimento Area Rinnovamento, Teresa Delisi.

"È una notizia - continua la consigliera - che ci rende particolarmente orgogliosi, che premia lo spirito di comunità che ha sempre contraddistinto i cittadini di Comitini e che ci spinge a fare sempre meglio per il bene della collettività. Essere città , vuol dire essere al servizio del territorio che sta intorno, contribuendo in tal modo ad alimentare i sentimenti di fiducia di chi ha l’onore e l’onere di amministrare la cosa pubblica e degli stessi cittadini verso le istituzioni democratiche. Il decreto che riconosce a Comitini il titolo di città, mi induce a pensare a tutti i nostri concittadini che vivono fuori per ragioni di lavoro o di studio. A loro desidero riservare un pensiero particolare e affettuoso, per gli sforzi che fanno e per l’amore che portano per la nostra città e per la Sicilia. Se oggi Comitini è una città che suscita interesse e taglia traguardi importanti lo si deve anche a loro".