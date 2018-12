Racalmuto, Emilio Messana rimane sindaco della città della Ragione

- Emilio Messana rimane sindaco di Racalmuto. Ieri sera, non è passata la mozione di sfiducia che era stata presentata nelle scorse settimane da 14 dei 15 consiglieri comunali. La mossa, che ha “salvato” Emilio Messana si è consumata nelle ultime ore quando il capo dell’amministrazione comunale ha azzerato la giunta ed immediatamente dopo ne ha nominata una nuova di zecca. Questi i nomi dei nuovi assessori : Cinzia Leone, Valentina Zucchetto, Calogero Giglia e Rosario Canicattì. La notizia circolava già da ore, ma poco prima della seduta del consiglio comunale, in cui era in discussione la mozione di sfiducia presentata al sindaco Emilio Messana ecco arrivare le nuove nomine. Leone e Zucchetto sono consiglieri comunali eletti nel 2014 nella Lista Borsellino. Calogero Giglia, Pd, rientra dopo tanti anni in amministrazione. Per Valentina Zucchetto è un ritorno, dopo un anno. Fino all’anno scorso è stata assessore di Messana e si è occupata di bilancio. Rosario Canicattì, invece, è una new entry della politica cittadina. Poi durante la discussione del documento ecco arrivare anche le dimissioni del consigliere comunale Morena Mattina ed al suo posto subentra Carmelo Collura. Sia Morena Mattina che Carmelo Collura alle elezioni del 2014 si erano candidati nella lista che sostiene il sindaco Emilio Messana.