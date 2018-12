San Giovanni Gemini e Cammarata un solo paese? Decide referendum

AGRIGENTO - I comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata (Agrigento) potrebbero unirsi in un unico paese di circa 15mila abitanti con un solo sindaco e un consiglio. Un decreto emanato dall'assessorato regionale Autonomie locali ha indetto il referendum che si terrà con molta probabilità nella primavera del 2019 e porterà i cittadini a decidere per una fusione che rappresenterebbe il primo caso in tutta la Sicilia, scrive Repubblica Palermo.

Altri progetti in itinere ma lontani dalla realizzazione sono portati avanti a Sferracavallo, che si vuole staccare da Palermo, e a Misiliscemi, contrada di Trapani che vorrebbe avere una propria autonomia. Anche arrivare alla nascita di Cammarata-Gemini non sembra così facile: se da un lato a San Giovanni i cittadini sono propensi in larga maggioranza a votare sì, a Cammarata è forte il fronte del no. Deciderà il referendum.