Concerto natalizio domani 23 dicembre dei Quartet Folk ad Agrigento

S'intitola “Gira, Vota... è Natale!” lo spettacolo in programma domani, domenica 23 dicembre, alle ore 19 in Piazza Taglialavoro (via Pirandello) nel capoluogo a cura dei Quartet Folk. Un concerto che oltre a brani natalizi vi proporrà il meglio di quello che è stato il tour “Gira, Vota e Firrìa” della band che tanto successo ha riscosso in questo 2018.