Mercatini di Natale domani sera in piazza Umberto a Comitini

Magica atmosfera natalizia domani a Comitini, diventata città, è il caso di dire sotto l'Albero, per i trascorsi storici. Alle 19 in piazza Umberto, la piazza incantata come l'ha definita il sindaco Nino Contino, si apriranno i classici mercatini di Natale dove oltre agli addobbi si potranno comprare anche diverse leccornie e i dolci tipici del piccolo centro agrigentino. Previsto anche un momento di degustazione. Subito dopo in piazza anche Babbo Natale. Ad allietare il tutto anche la musica natalizia in filodiffusione.